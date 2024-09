BANC | „Iubito, ce mâncăm azi?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre doi soți, după ce el ajunge acasă de la muncă. Ce i-a pregătit soția de mâncare? Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul de astăzi:

„- Iubito, ce mâncăm azi?

– Crize de nervi la grătar cu garnitură de reproșuri, răbdări prăjite și draci la cuptor!

– Aha, ai luat rețetele de la maică-ta?”

CITEȘTE ȘI: BANC | „Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?”

CITEȘTE ȘI: BANC | „Mărie, fă-ți bagajele, că am câștigat la Loto 5 milioane de euro!”

Alte bancuri amuzante

Pentru o porție de râs gratuită vă prezentăm o serie de bancuri amuzante.

Bulă se duce la biserică să se spovedească.

Preotul îl întreabă:

– Ai făcut păcate?

– Da, părinte.

– Te lepezi de Satana?

– M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea.

Se întoarce fata de la întâlnire.

Conversaţie cu mama:

– Cum a fost, e frumos?

– Ahhh. Doamne, e suuuper.

– Miroase bine?

– Extraordinar. Un gentleman.

– Cina a fost gustoasă?

-Foarte gustoasă. Restaurant select.

– Dar…asta.. A fost?

-A fost, e pur şi simplu excepţional.

Vine băiatul de la întâlnire. Conversaţie cu tata:

– Da?

– Da.

– Bravo!

O soție vine acasă și îi spune soțului:

O femeie vine acasă şi-i spune soţului:

– Îți aminteşti de toate durerile de cap pe care le-am avut în toţi aceşti ani? Ei bine, nu le mai am.

– Nu mai ai dureri de cap? Ce s-a întâmplat?

Soţia îi răspunde:

– Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a recomandat să stau în faţa unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi şi să-mi repet ’Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap’. A mers! Durerile de cap au dispărut.

Soţul a replicat:

– Ei bine, este extraordinar.

Atunci soţia îi spune:

– Ştii, tu nu ai fost un „macho” în pat în ultimii ani. De ce nu te duci şi tu la acest hipnotizator şi vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?

Soţul a fost de acord să încerce. După consultaţie, soţul vine acasă, îşi rupe hainele, îşi ridică în braţe soţia şi o duce în dormitor. O pune pe pat şi-i spune:

– Nu mişca, mă întorc imediat. Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute şi sare în pat şi face dragoste pasional cu soţia sa aşa cum nu o mai făcuse niciodată.

Nevastă-sa spune:

– A fost minunat!

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Se întoarce în dormitor şi runda a doua a fost mai bună decât prima oară. Soţia lui rămâne ameţită şi extaziată.

Bărbatul îi spune din nou:

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Şi se întoarce iar în baie. De data acesta, soţia îl urmeză în linişte şi acolo, în baie, îl vede stând în faţa oglinzii şi repetând:

– Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea…!