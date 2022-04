BANC | La mall, o damă bine se suie pe cântarul cu fise, vâră o monedă și citește: 60 de kilograme

Banc. Vă încântăm cu un nou banc! Spor la râs!

La Mall, o damă bine se suie pe cântarul cu fise, vâră o monedă și citește: 60 de kilograme.

Lasă poșeta lângă cântar și citește: 58 de kilograme.

Dezbracă hăinuța și-o așază peste ghete și citește: 54 de kilograme.

CLING… și cântarul se-nchide.

”Domnișoară, poftim fise!”, se aude un cor de bărbați din spatele ei.

Blonda și programarea la doctor

O blondă se duce la doctor:

– Doctore, am o problemă! Vecinul meu are un câine care latră toată noaptea şi nu mă lasă să dorm!

– Nicio problemă! Am să vă prescriu un somnifer puternic, astfel încât somnul o să vină practic instantaneu!

A doua zi, blonda intră val-vârtej în cabinetul doctorului:

– Doctore, cu somniferul ăla nu merge!

– Cum așa?

– După ce mi-a luat trei ore ca s-o prind, javra vecinului n-a vrut să-l înghită!

