BANC | „Nevastă-mea a avut un coșmar și m-am sculat din reflex”

„Azi-noapte, nevastă-mea a avut un coșmar și-a țipat în somn. Din reflex m-am sculat, am spălat vasele, am dus gunoiul și am dat cu aspiratorul…”

