BANC | Noaptea orgasmică de la Brașov

Protagoniștii de astăzi sunt un cuplu, proaspăt divorțat.

Iată gluma pe care v-o propunem astăzi:

– Chiar dacă am divorțat vreau să știi că, cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov când am avut șase orgasme.

– Care noapte, că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

– N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine.

Un bărbat a salvat fiecare bănuţ câştigat în timpul vieţii.

Era un adevărat zgârcit când venea vorba de a cheltui ceva. Iubea banii mai mult decât orice.

Înainte să moară i-a spus nevestei sale: „Ascultă, când mor vreau să iei toţi banii şi să-i pui în coşciug cu mine. Vreau să-mi iau banii în viaţa de dincolo”. După care a pus-o să jure cu mâna pe inimă că se va ţine de cuvânt.

Într-o zi omul a murit. A fost pus în coşciug, soţia lui stătea lângă el îmbrăcată doar în negru, alături de prietena ei cea mai bună.

Când s-a terminat ceremonia, chiar înainte să închidă coşciugul, femeia ţipă: „Staţi puţin!”

S-a apropiat de coşciug şi a pus în el o cutie de pantofi. Cioclu a închis sicriul şi a început să-l coboare în groapă. „Sper că nu eşti atât de nebună încât să-i fi pus banii în coşciug”, spuse prietena ei.

„Ba da”, răspunse nevasta, i-am promis. Sunt un om credincios şi nu pot să mint. I-am promis că îi voi pune banii în coşciug alături de el.

„Vrei să spui că ai pus fiecare banuţ din banii lui în coşciug?”

„Evident. I-am strâns pe toţi, mutat în contul meu, şi i-am scris un cec”.

