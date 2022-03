BANC | O femeie de la țară se duce la ginecolog: ”Dom’ doctor, am o puzderie de copii, și cum nasc, cum rămân gravidă din nou. Ce mă fac?”

Banc. O femeie de la țară se duce la ginecolog pentru a căuta soluții să nu mai rămână gravidă. Citește mai jos mai multe bancuri cu doctori.

O femeie de la țară se duce la ginecolog :

Dom’ doctor, am o puzderie de copii, și cum nasc, cum rămân gravidă din nou. Ce mă sfătuiți să fac să nu mai rămân însărcinată?

– Păi, cel mai sigur ar fi să nu te mai culci cu bărbatul o perioadă.

– Am încercat, dom’ doctor, dar cu atâția copii pe cap, toată ziua muncesc, iar seara cad ruptă de oboseală și adorm de cum pun capul pe pernă, iar bărbatu-miu se strecoară lângă mine fără să-l simt de obosită ce sunt și…

– Atunci, dacă aşa stau lucrurile, te duci și cumperi un borcan de zece litri, iar seara când te culci, bagi picioarele în borcan și ai scăpat de necaz!

Femeia nu prea pricepu ce vrea doctorul să spună și întreabă: Cum în borcan, dom’ doctor?

– Aşa bine! Te culci cu picioarele în borcan și ai să vezi că nu mai rămâi gravidă. Metoda este garantată 100%.

După câteva luni bune, femeia vine din nou la doctor, „cu burta la gură”. Când o vede, doctorul o întreabă mirat: Ai rămas iar gravidă? Nu se poate! Cum s-a-ntâmplat? Ai cumpărat un borcan de zece litri, așa cum ți-am spus, în care să bagi picioarele când te culci?

La care femeia zice:

– Am cumpărat, dom’ doctor, dar n-am găsit borcan de zece litri și am luat două de cinci.

La doctor, un cuplu mai în vârstă.

– Domnul doctor, zise el… când facem dragoste, prima dată mi-e cald, a doua oară mi-e frig.

– Nu înțeleg…

– Da, interveni soția, pentru că prima dată e în august, iar după aceea e în februarie.

Un doctor aude la telefon vocea familiară a unui coleg:

– Avem nevoie de un al patrulea la poker.

– Vin imediat, zice doctorul. Pe când se îmbracă, soția întreabă:

– E ceva grav?

– Sigur. Deja sunt trei doctori acolo!

