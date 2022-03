Banc. Bulă intră nervos în farmacie și acuză că prezervativele nu sunt bune.

La farmacie intră un domn nervos:

– Să știți că am să vă reclam la OPC.

Farmacista:

– De ce, domnule?!

– Prezervativele sunt de proastă calitate, se rup ușor, ba chiar am găsit și găurite.

Un moșulică care stătea la coadă se revoltă și el:

– Da, are dreptate!

– Pe lângă toate astea, se mai și îndoaie!