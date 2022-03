BANC | Plecasem din Constanța spre București

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Plecasem de la Constanța șa București și m-am oprit la o benzinărie să merg la toaletă. Prima cabina era ocupata, asa ca am intrat in a doua. Abia m-am asezat, cand aud din cabina cealalta:

-Salut, ce faci?

Nu fac parte dintre aceia care intra in discutii intr-un WC, dar acum am raspuns:

-Destul de bine! La care tipul intreaba:

-Incotro mergi?

Ce intrebare! Discutia incepea sa fie bizara, asa ca am raspuns scurt:

Bucuresti.

La care vecinul, mai nervos, spune:

-Auzi, fii atent! Te sun mai tarziu, ca am un tampit in cabina alaturata care-mi raspunde la toate intrebarile. Pa!