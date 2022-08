BANC | „Porcule, crezi că n-am aflat că mă înșeli cu unguroaica aia din Jaszfelsoszentgyorg?”

Banc. Ce reacție a avut un bărbat, după ce iubita lui i-a mărturisit că știe că este înșelată cu o unguroaică! Spor la râs, dragi cititori!

Discuție între un el și o ea:

– Porcule, crezi că n-am aflat că mă înșeli cu unguroaica aia din Jaszfelsoszentgyorg?

– Cum poți să spui așa ceva?!?

Bărbatul care se „trezește” cu o tigaie în cap de la soție

Un tip se uita la televizor și se trezește cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:

– Asta pentru ce este, dragă?

– Ce e cu numele Laura Jonson?

– Ăla este un nume de cal pe care am pariat la cursele de cai, deci e un cal.

Pleacă tipa liniștită. A doua zi, iarăși se trezește tipul cu o tigaie și mai zdravănă în cap.

– Asta pentru ce mai e, dragă?

– Te-a sunat calul!

Bărbatul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

Dilema în cuplu

– Suntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem și doi copii. Nu crezi că ar trebui să ne căsătorim?

– Poate că da, dar cine ne mai ia la vârsta noastră?

