BANC | ”Să pui muștar pe lista de cumpărături”

CANCAN.RO vă oferă în fiecare zi un motiv pentru a zâmbi. Am pregătit un banc amuzant. Discuția a devenit virală. Spor la râs.

”-Vio, să pui muștar pe lista de cumpărături, că eu am uitat.

-Am pus.”

Alte bancuri amuzante

O tipă îi trimite mesaj fostului iubit:

– Cum e fără mine?

– Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine, m-am însurat, sunt fericit și chiar te rog să nu îmi mai scrii.

– Stai liniștit că nu îți mai dau mesaje. Ți-am scris acum să-ți spun că te-am uitat de 3 ani 6 luni 3 săptămâni 7 ore 42 de minute și 15 secunde.

Soțul care vrea să-i trimită soției un e-mail, dar greșește o literă și textul ajunge la o văduvă

Un cuplu dorește să plece în Caraibe. Soția decide să vină mai târziu, din cauza serviciului.

Când soțul a ajuns la hotel, i-a scris un mail soției, dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost trimis la o altă adresă.

Mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Ea citește mailul și leșină.

În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te văd și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală”.

Bulă, personajul legendar al umorului românesc

În prima zi de facultate, un profesor stă la masă și mănâncă, în cantină. Neinvitat, Bulă îl vede și se așază lângă el. Vizibil iritat, profesorul îl întreabă:

– Student Bulă, am o întrebare: De când mănâncă vulturul și porcul la aceeași masă?

– Am înțeles, domnul profesor, nu face nimic, îmi iau zborul acum!

Citește și: BANC | „COSTELE TE BAGI LA O BĂTAIE, DACĂ SE PUNE PROBLEMA?”