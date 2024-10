BANC | „Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariția soției mele”

Este important să râzi și să te simți bine în fiecare zi, așa că noi am pregătit câteva bancuri care te vor face să uiți de griji și probleme! Relaxează-te și citește câteva glume care te vor amuza pe cinste. GARANTAT.

„La poliție:

-Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariția soției mele. Ei bine, puteți abandona cercetările.

-Ați găsit-o?

-Nu. Dar între timp am mai reflectat”

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă. Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici! Venea doar să ne aducă pizza!

Alte bancuri amuzante

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

„Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”

