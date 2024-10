BANC | „Tati, tu când te-ai îndrăgostit prima dată?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze la jumătatea săptămână, așa că ți-a pus la dispoziție un banc amuzant. Să înceapă distracția! Spor la citit!

Iată ce banc am pregătit:

– Tati, tu când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Mă Tilică, aveam 18 ani. Am intrat într-o cârciumă și am găsit cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Cupidon a și tras săgeata când am văzut-o.

– Și ce s-a întâmplat?

– Nimic. Din păcate Cupidon era beat, săgeata a ratat și a lovit-o pe mă-ta.

Alte bancuri savuroase

Un ardelean la oraș

Un ardelean merge pentru prima dată la oraș și se hotărăște să meargă la un restaurant. Se așază la o masă și chelnerul vine să-i ia comanda:

Ce doriți să comandați?

Apă cu lămâie. Chelnerul îi aduce apă cu lămâie. Ardeleanul o bea și, după câteva minute, ridică mâna și întreabă:

No, zâceți, când vin lămâile? Chelnerul zâmbește:

Domnule, lămâia este deja în apă. Ardeleanul clatină din cap.

Aha… da’ o țâr’ mai mare n-aveți?

Întrebare la grădiniță

Într-o grădiniță, educatoarea îi întreabă pe copii:

Copii, știți de ce este important să ne spălăm pe mâini înainte de masă? Ionel ridică mâna și răspunde serios:

Ca să nu murim din cauza bacteriilor! Maria, din spatele clasei, își ridică mâna timid și spune:

Pentru că așa ne-a învățat mama! La care Gigel, cu o față foarte serioasă, zice:

Ca să nu ne murdărim telefonul când ne facem poze cu mâncarea!

Doi prieteni și doctorul

Doi prieteni se întâlnesc după o vreme.

Cum mai ești, Gheorghe? Nu te-am mai văzut de mult!

Of, Ioane, am fost la doctor și mi-a spus că trebuie să renunț la carne, alcool și femei…

Serios? Și ai reușit să faci asta?

Eh… la început am încercat să renunț la carne, dar ce să-ți spun, fără cârnați viața nu mai avea gust… Am zis că mai bine mă las de alcool, dar cum să refuzi un păhărel de țuică bună?! Într-un final, am decis să renunț la doctor.

