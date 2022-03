BANC | Soțul, soția și o tânără atrăgătoare iau împreună liftul

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri cu și despre femei, bărbați și relații!

Soțul, soția și o tânără atrăgătoare iau împreună liftul.

Deodată, tânăra se întoarce brusc și îl plesnește pe bărbat:

– Nu ți-e rușine, porcule, în fața soției?!?

Liftul se oprește, tânăra iese.

Soțul, palid, încearcă să-i explice nevestei:

– Maria, îți jur …

– Știu. Eu am mângaiat-o!

Vezi și BANC | UN EPISCOP FACE REBUS: „CE ARE 5 LITERE, ÎNCEPE CU ‘PIZ’, SE TERMINĂ CU ‘Ă’ ȘI E SPECIFIC FEMININ?”

Un tip sună la o emisiune la radio să ceară părerea unui psiholog:

– Domnule, am și eu o intrebare. Cum îi spui soției diplomat că s-a îngrășat?

Psihologul ascultă întrebarea și îi răspunde:

– Când te-am cunoscut erai ca o floare, acum ești ca un buchet.

Citește și BANCUL ZILEI | „EUNUC, ADU-MI NEVASTA NUMĂRUL 80!”

Patru femei își petrec concediul împreună.

Destrăbălare, aventuri, alcool.

În ultima zi, pe una o apucă remușcările și le spune celorlalte:

– Am să-i spun soțului meu tot ce am făcut!

Reacțiile celorlalte:

Prima:

– Ce fraieră!

A doua:

– Cât curaj!

A treia:

– Ce memorie!

Vezi și BANC | BULĂ SE ÎNTOARCE ACASĂ BEAT, LA ORA 5:00 DIMINEAȚA, ȘI SE CULCĂ LÂNGĂ SOȚIE. VEDE PICIOARELE CARE IES DE SUB PLAPUMĂ ȘI LE NUMĂRĂ: „1, 2, 3, 4, 5, 6. AOLEU!”

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

Nu rata BANC | ”BUNĂ! AM SUNAT SĂ-ȚI SPUN CĂ TE IUBESC…”

Sursă foto: Pixabay