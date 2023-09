BANC | Un bâlbâit găsește un cadavru și sună la Poliție

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc special pentru cei care sunt fanii umorului negru. Vezi în ce situație hilară ajunge un bărbat bâlbâit, când sună la poliție. Continuarea e demențială!

Iată gluma:

„Un bâlbâit găseşte un cadavru şi sună la poliţie.

– Alo, am gă- găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi?

– Pe Ko-Ko-Ko

– Pe Kogălniceanu ?

– Nu, pe – pe…

– Să sunaţi când știți pe ce stradă sunteţi !! Peste vreo 5 minute sună din nou bâlbâitul.

– Alo, am gă – găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi domnule ????

– Pe Ko – Ko – Ko…

– Pe Kogalniceanu, întreabă nervos poliţistu ??

– Nu, pe – pe – pe…

– Sunați domnule când ştiţi strada !!!!

Peste încă 5 minute sună iar bâlâitu

– Alo, su -sunt eu cu ca-cadavru …

– L-aţi găsit pe strada Kogălniceanu ???

– Nu, da-da- dar l-am dus acolo !!!”

Bancuri cu polițiști

Femeia oprită în trafic

„O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…”

Tatăl lui Bulă este polițist

Profesoara întreabă elevii despre meseriile părinţilor.

Gigel: Tata e muncitor!

Ionel: Tata e măcelar!

Alinuţa: Tata e şofer!

Bulă mărturiseşte: Tata e la poliţie!

Profesoara: Ce face tatăl tău la poliţie?

Bulă: Nu ştiu, aseară l-au luat!

Bulă a dispărut, iar Bubulina sună la 112

Bulă a dispărut de acasă. Bubulina, nevasta lui, este disperată. Sună la 112:

– Alo, Poliția!

– Da, doamnă!

– Soțul meu, Bulă, a dispărut de acasă. S-a dus să bea acum 3 zile și nu s-a mai întors.

– Doamnă, are vreun semn distinctiv?

– Sinceră să fiu, încă nu!

