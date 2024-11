Azi este luni, prima zi din săptămână în care nimeni nu are chef de muncă. Și, după cum se zice și în tradiția românească, nici iarba nu crește azi! Dar pentru a avea un start mai bun și plin de optimism, echipa CANCAN.ro s-a gândit să vă amuze cu un banc extrem de copios, despre un infractor care fuge din sediul politiei.

BANC | Un infractor arestat fuge din sediul Poliției

Un infractor arestat fuge din sediul Poliției. Şeful urlă:

– Sunteţi niște incapabili! Cum se poate așa ceva? V-am ordonat să păziți toate ieşirile!

– Le-am păzit șefu’, dar a fugit pe la intrare.

ALTE BANCURI

Doi prieteni stau de vorbă

– Cum e, mă, să fii însurat? Întreabă primul.

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou la liceu.

– Cum așa? Întreabă el din nou.

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soția se află în pat cu amantul, când sunt prinși de soț

Soția se află în pat cu amantul, când intră soțul în casă val-vârtej. Fără să-l lase să spună ceva, soția îl întreabă pe bărbat:

– La ora asta se vine? La care bărbatul furios îi răspunde:

– Și ăsta cine e, nenorocito?

– Nu schimba subiectul.

Soția, în pat cu amantul

Soția, în pat cu amantul. La un moment dat sună telefonul. Se ridică și răspunde, după care se întoarce înapoi în pat.

– Cine a fost? – întreabă el.

– Soțul.

– Atunci plec, spune el panicat.

– Stai liniștit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieșit la o bere cu tine.

Vezi și: BANC | Bulă, frizerul și calviția

O femeie vine acasă şi-i spune soţului:

– Îți aminteşti de toate durerile de cap pe care le-am avut în toţi aceşti ani? Ei bine, nu le mai am.

– Nu mai ai dureri de cap? Ce s-a întâmplat?

Soţia îi răspunde:

– Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a recomandat să stau în faţa unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi şi să-mi repet ’Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap’. A mers! Durerile de cap au dispărut.

Soţul a replicat:

– Ei bine, este extraordinar.

Atunci soţia îi spune:

– Ştii, tu nu ai fost un „macho” în pat în ultimii ani. De ce nu te duci şi tu la acest hipnotizator şi vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?

Soţul a fost de acord să încerce. După consultaţie, soţul vine acasă, îşi rupe hainele, îşi ridică în braţe soţia şi o duce în dormitor. O pune pe pat şi-i spune:

– Nu mişca, mă întorc imediat. Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute şi sare în pat şi face dragoste pasional cu soţia sa aşa cum nu o mai făcuse niciodată.

Nevastă-sa spune:

– A fost minunat!

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Se întoarce în dormitor şi runda a doua a fost mai bună decât prima oară. Soţia lui rămâne ameţită şi extaziată.

Bărbatul îi spune din nou:

– Nu mişca, mă întorc imediat!

Şi se întoarce iar în baie. De data acesta, soţia îl urmeză în linişte şi acolo, în baie, îl vede stând în faţa oglinzii şi repetând:

– Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea…!

Vezi și: BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel