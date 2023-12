BANC | Un infractor fuge din sediul Poliției

La fel ca în fiecare zi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Vezi în ce situație ajunge un infractor arestat care reușește să fugă din sediul Poliției.

Un infractor arestat fuge din sediul Poliției. Șeful urlă:

-Sunteți niște incapabili! Cum se poate așa ceva? V-am ordonat să păziți toate ieșirile.

-Le-am păzit sefu` da` a fugit pe la intrare.

Alte bancuri amuzante

Tati, eu de ce nu am un frățios?

-Pentru că nu dormi noaptea și speri berzele

Cum îi spui iubitei ca s-a îngrășat

-Ești mai mult decât mi-am dorit.

Există ceva mai important decât dragostea?

-Iubitul meu, spune-mi, există pe lume asta ceva mai important decât dragostea?

-Hmm… iar nu ai făcut mâncare?

M-am dus la amanta mea blondă să-i spun ”La mulți ani”

– Iubito, vreau să o facem mai sălbatic ca niciodată! i-am zis. Mai ales că azi m-a enervat nevăsta-mea la culme când m-a făcut maimuțoi și vreau să mă răzbun!

– Costele, nu pot … îmi răspunse ea, tristă.

– Dar de ce iubito, ce s-a întâmplat? am întrebat-o.

– Tocmai am aflat că noi de fapt suntem rude…

– Dar cine naiba ți-a mai spus și tâmpenia asta?

– Tu, măi adineaori…

– Eu?!

– Da. Am crezut că numai pe mine m-a făcut nevăsta-ta maimuță …

O blondă naște gemeni

Asistenta îi spune:

– Doamnă de ce plângeți? Aveți doi copii frumoși, sănătoși …

– Știu, dar nu știu cine e tatăl celui de-al doilea!

Profesorul predă un curs de istorie unui grup de 20 de studente

Prima întrebare: unde este America pe hartă?

Nicole se ridică şi găseşte locaţia pe hartă.

– Foarte bine, foarte bine! – spune profesorul.

A doua întrebare: Cine a descoperit America?

19 studente se ridică brusc şi spun la unison:

– Nicole!