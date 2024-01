BANC | „Un pahar de vin pe zi îți prelungește viața cu 5 ani”

Nicio zi nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de răs. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt prieteni de pahar și dsicută despre beneficiile pe care le aduce consumul de vin. Deznodământul este hilar.

– Un pahar de vin pe zi îți prelungește viața cu cinci ani!

– Dar tu ești deja la a doua sticlă…

– Eu tind către eternitate!

O femeie e oprită în trafic de un polițist

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…

Alte bancuri amuzante

A zis Dumnezeu către Adam:

– Coboară în vale!

Și Adam a întrebat:

– Ce e aia vale?

Și Dumnezeu i-a explicat ce este valea. După care Dumnezeu a zis:

– Înoată peste râu!

Și Adam a întrebat:

– Ce e aia râu?

Și Dumnezeu i-a explicat ce este râul, apoi a zis:

– Urca muntele!

Și Adam a întrebat:

– Ce e aia munte?

Și Dumnezeu i-a explicat ce este muntele, apoi a zis:

– Dincolo de munte, este o peșteră, intră înauntru!

Și Adam a întrebat:

– Ce e aia peșteră?

Și Dumnezeu i-a explicat ce este peștera, apoi a zis:

– În peșteră găsești o femeie.

Și Adam a întrebat:

– Ce e aia femeie?

Și Dumnezeu i-a explicat ce este femeia, apoi a zis:

– Vreau să vă înmulțiți!

Și Adam a întrebat:

– Cum se face?

Dumnezeu i-a explicat cum se face, apoi Adam a pornit la drum. Jos în vale, peste râu, sus pe munte și înăuntru, în peșteră, unde a găsit femeia. După vreo 5 minute, iese afară din peșteră și Dumnezeu îl întreabă nervos:

– Acu’ ce mai e?!!!!

La care Adam întreabă timid:

– Ce este aia migrenă?

