BANC | Un pilot, un marinar şi badea Gheorghe stăteau de vorbă

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri cu și despre badea Gheorghe! Spor la râs!

Un pilot, un marinar şi badea Gheorghe stăteau de vorbă.

Pilotul spune:

– Eu, când aterizez, îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!

Marinarul la fel:

– Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri! Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările:

– Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?

La care el zice:

– Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat niciunul până acum!

Gheorghe și Ion stau de vorbă

Trebuie să mergem în Italia, îi spune Gheorghe lui Ion.

– De ce, mă Gheorghe?

– Păi acolo iei micul dejun, după care faci sex toată dimineaţa. La prânz, o masă bogată, câteva sticle cu vin şi iar sex toată după-amiaza, apoi o cină uşoară, cu şampanie şi toate cele şi iar sex toată noaptea.

– Bă, eşti nebun, e beton, de unde ştii tu toate astea?

– Mi-a spus soră-mea!

Ion pleacă pe vapor și îi aduce lui Gheorghe un cadou

Ion pleacă la muncă, pe vapor, iar la plecare Gheorghe îl roagă să-i aducă și lui un papagal. După un timp, Ion se întoarce, dar cum a uitat să cumpere un papagal, îi ia o bufniță.

Cei doi se întâlnesc, Ion îi dă bufnița lui Gheorghe și-i spune că e papagal regal. O săptămână mai tarziu, se întâlnesc la o bere, iar Ion îl intreabă pe Gheorghe dacă papagalul a început să vorbească. Gheorghe răspunde:

– Băi, încă nu vorbește, dar tu știi ce atent se uită?

sursa foto: Pixabay