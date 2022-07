BANC | Un polițist opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte mormântală în maşină.

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 195.

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi-i spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

Sursa foto: Pixabay