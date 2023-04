Bancul de joi | „De ce nu vorbești prințeso?”

O nouă zi, un nou banc pregătit de CANCAN.RO. Iată cum să refuzi să discuți cu cineva, într-un mod cât mai „tehnic”.

„De ce nu vorbești prințeso?

-Pentru limba română apăsați tasta 1.

– Am apăsat.

-Pentru limba română apăsați tasta 1.

-11.

-Ați apăsat 11, la revedere.

-Mă ce facebooc ai cu robot.

-Pentru a reveni la conversație apăsați tasta 2.

-2 mă de ce nu merge”

CITEȘTE ȘI: BANC | Soțul gelos și dentistul pus pe șotii

Un alt banc amuzant

Doctorul și avocatul, în vacanță pe Riviera Franceză

„Un doctor se întâlnește cu un vechi prieten, avocat, în vacanță pe Riviera Franceză.

Doctorul:

– Salut, ce vânt te aduce pe aici?

Avocatul:

– Păi mai știi dărăpănătura aia de cabană la Predeal pe care am cumpărat-o? A luat foc și cu banii de la asigurări am venit să mă relaxez, că oricum n-am unde sta. Dar tu?

Doctorul:

– Păi tot asa! Mai știi dărăpănătura aia de casă de vacanță din Moldova pe care mi-am luat-o? Au luat-o apele și din banii de asigurare am venit să mă relaxez.

La care avocatul, cu voce joasă:

– Zi-mi și mie: cum ai făcut să provoci inundațiile?”

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Iubito, salariul meu este îndeajuns pentru tine?”