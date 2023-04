BANC | Soțul gelos și dentistul pus pe șotii

Banc. Astăzi, vă aducem în prim-plan noi bancuri haioase la care să râzi cu poftă! Un soț gelos își sună partenera aflată la dentist, pe scaun. După zeci de apeluri, cel care s-a încumetat să răspundă la telefon a fost chiar dentistul. Răspusul stârnește amuzament! Spor la râs!

Un bărbat gelos sună de 50 de ori în timp ce soția era la dentist. La al 51-lea apel, dentistul ridică telefonul și răspunde:

– Am terminat. Acum scuipă și pleacă!

Banc. Programarea la stomatolog și trezitul soției în miez de noapte

Într-o noapte, în timp ce un cuplu se pregătea să adoarmă, soțul își bate încet soția pe umăr și începe să îi frece gentil brațul.

Soția se întoarce către el și spune: „Îmi pare rău, dragă. Am o programare mâine la ginecolog și vreau să rămân proaspătă”.

Soțul, refuzat, se întoarce și încearcă să adoarmă. După câteva minute, se întoarce din nou și începe iar să bată ușor umărul soției. De data asta îi șoptește la ureche: „Ai cumva programare și la stomatolog?”.

Doctorul și avocatul, în vacanță pe Riviera Franceză

Un doctor se întâlnește cu un vechi prieten, avocat, în vacanță pe Riviera Franceză.

Doctorul:

– Salut, ce vânt te aduce pe aici?

Avocatul:

– Păi mai știi dărăpănătura aia de cabană la Predeal pe care am cumpărat-o? A luat foc și cu banii de la asigurări am venit să mă relaxez, că oricum n-am unde sta. Dar tu?

Doctorul:

– Păi tot asa! Mai știi dărăpănătura aia de casă de vacanță din Moldova pe care mi-am luat-o? Au luat-o apele și din banii de asigurare am venit să mă relaxez.

La care avocatul, cu voce joasă:

– Zi-mi și mie: cum ai făcut să provoci inundațiile?