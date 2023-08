Bancul de marți | Șeful către angajat: „Eugene, tu ai fost în concediu medical?”

Tipii care se laudă cu nevestele lor

Trei prieteni se laudă cu nevestele lor:

Primul: – Eu am o nevastă ca o libelulă!

Al doilea: – A mea e ca o căprioară!

Al treilea stă, se gândește, se gândește și după cinci minute spune:

– Păi… nici a mea nu prea seamănă a om!

Bubulina e prinsă cu minciuna de Bulă, la hotel

Într-o seară, Bubulina primește un telefon de la soțul ei, Bulă:

– Alo, Bubulino, ce faci, unde ești?

– Sunt acasă, Bulă, chiar acum mă pregătesc de culcare.

– Bine.

– Dar tu unde ești?

– Eu sunt fix în spatele tău și al lui Ștrulă, aici, la recepția hotelului.

Berea versus femeia

„- O bere nu te duce la sapă de lemn!

– O bere nu are niciodată picioarele sau mâinile reci!

– Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar odată în an!

– O bere nu îți va recomanda niciodată să nu mănânci carne!

– O bere nu are niciodată dureri de cap!

– O bere nu se va vrea niciodată emancipată!

– O bere nu trebuie să fie încălzită înainte de servire!

– Unei beri nu trebuie să îi cumperi flori!

– O bere nu cicălește!

– Dacă ai terminat o bere nu trebuie decât să iei alta!

– O bere o ai tot timpul la îndemână!

– O bere nu are nevoie de toată baia pentru ea!

– Daca bei o bere bună, ai întotdeauna un sentiment plăcut!

– Dacă bei o sticlă de bere, primești întotdeauna garanția pe sticlă!

– O bere nu are grijă tot timpul ce faci!

– O bere arată la fel și dimineața și seara!

– O bere nu se plânge dacă o iei cu tine undeva!

– O bere nu te înșală!

– O bere nu ar cumpăra niciodată un automobil automatic!

– O bere te așteaptă răbdătoare în mașină!”

