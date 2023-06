Bancul de weekend | „Câți lei costă sesiunea de hipnoză?”

Așa cum sunteți deja obișnuiți, CANCAN.RO vă aduce în fiecare zi zâmbetul pe chip. Bancul finalului de săptămână redă discuția amuzantă dintre un bărbat și un expert în hipnoză. Nu o să vă puteți opri din râs!

Bancul de weekend vă aduce în prim plan discuția amuzantă dintre un bărbat și un expert în hipnoză. Replicile dintre cei doi sunt aparent banale, însă finalul este fabulos.

Bancul finalului de săptămână vă garantează buna dispoziție

Redăm discuția dintre cei doi:

– Cât costă sesiunea de hipnoză?

– 400 de lei.

– Mi se pare scump…

– Nu ți se pare scump!

– Nu mi se pare scump.

Bulă este garanția râsului

Discuția dintre Bulă și un profesor, în prima zi de facultate, este savuroasă. Replicile celebrului personaj al umorului românesc sunt ca de obicei extrem de amuzante.

În prima zi de facultate, un profesor stă la masă și mănâncă, în cantină. Neinvitat, Bulă îl vede și se așază lângă el. Vizibil iritat, profesorul îl întreabă:

– Student Bulă, am o întrebare: De când mănâncă vulturul și porcul la aceeași masă?

– Am înțeles, domnul profesor, nu face nimic, îmi iau zborul acum!

Doi lei bătrâni deapănă amintiri

Bancul aduce în prim plan discuția amuzantă dintre doi lei bătrâni de la o grădină zoologică. Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt cum a fost găsit atunci când a evadat în urmă cu mulți ani. Continuarea este de excepție!

Doi lei bătrâni, în cușcă, la grădina zoologică.

– Se zice că în tinerețe ai evadat…

– Da, am evadat și am ajuns la primărie. Stăteam ascuns și mâncam zilnic un funcționar și nimeni nu observa că cineva lipsește…

– Și atunci, cum te-au găsit?

– Într-o zi mi s-a făcut poftă și am mâncat femeia de servici. Toată lumea a observat lipsa ei și așa au dat de mine!

Ion și Maria, amuzanți ca de obicei

Acest banc redă schimbul de replici dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste.

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

