Bancul de weekend | „Îți dau un indiciu: Numele meu începe cu litera D”

Bancul de weekend. Este vineri după-amiază, un motiv în plus să vă puneți zâmbetul pe buze, pentru că mai sunt doar câteva clipe până când va începe weekendul. De data aceasta, amuzamentul va fi stârnit de o conversație dintre un bărbat și o femeie, pe Messenger. Spor la râs!

– Bună, frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?

– Bună. Trebuie doar să știi cum mă cheamă și își dau un indiciu. Numele meu începe cu litera D.

– Dana, Diana, Denisa.

– Nu.

– Dorina, Daria.

– Nu.

– Mă dau bătut, cum te cheamă?

– Doamna Elena.

Vezi și BANC | PROBLEMĂ DE MATEMATICĂ: „ANA ARE 10 PORTOCALE. MĂNÂNCĂ 5 DINTRE ELE. CÂTE ÎI MAI RĂMÂN?”

Vezi și BANCUL ZILEI | „VECINE, ȚI-L PREZINT PE VĂRUL SOȚIEI MELE”

A plecat în grabă de la amantă!

Un tip se duce într-o seară la amantă şi adoarme. Când se trezeşte, îşi dă seama că era deja 3 dimineaţa.

– Nevastă-mea o să mă omoare! Dă-mi repede nişte pudră de talc!

Se dă pe mâini cu ea, apoi merge acasă. Când ajunge acasă, soţia furioasă:

– Unde ai fost până la ora asta?

– La o femeie.

– Arată mâinile! Îi zice soţia şi vede că are mâinile pline de pudră de talc.

– Mincinosule, iar ai fost la bowling!

Vezi și BANC | UN COWBOY STĂTEA LINIȘTIT ÎNTR-UN BAR

Bancul de weekend. Cuplul, vacanța în Caraibe și mesajul trimis către văduvă

Un cuplu decide să plece în Caraibe. Soția decide să vină mai târziu, din cauza serviciului.

Când soțul a ajuns la hotel, a decis să-i scrie un mail soției, dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost trimis la o altă adresă.

Mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Ea citește mailul și leșină.

În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te vad și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală”.

Vezi și BANC | PROBLEMĂ DE MATEMATICĂ: „ANA ARE 10 PORTOCALE. MĂNÂNCĂ 5 DINTRE ELE. CÂTE ÎI MAI RĂMÂN?”