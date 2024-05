BANCUL ZILEI | „Vecine, ți-l prezint pe vărul soției mele”

Este joi, iar weekendul se apropie cu pași repezi. Distracția bate deja la ușă. CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc copios ca să vă continuați ziua într-o notă pozitivă. Este important să începeți fiecare zi cu zâmbetul pe buze. O zi în care nu ați râs este o zi pierdută.

– Vecine, ți-l prezint pe vărul soției mele!

– Îl cunosc! Anul trecut era vărul soției mele…

Alte bancuri amuzante despre infidelitate.

Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun. Unul dintre ei ia puşca, fixează luneta şi se uită în jur după animale. După câteva momente, exclamă mirat:

– Bă, îţi văd casa de aici… şi nevastă-ta te înşală cu unu’.

Celălălt, nervos:

– M-am săturat de ea şi aventurile ei! Împuşc-o pe ea în cap şi pe el în ouă.

– Nicio problemă, pot s-o fac dintr-un singur foc …

Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, să nasca. Toată lumea:

– Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit?

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

Dupa un an jumate-doi, iar la maternitate. Iar îl întreabă, iar răspunde:

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

După încă doi ani, iar. Iese doctorul din sală:

– Şi cum ziceai tataie că ai făcut?

– Am ţinut motorul mergând!

La care doctorul:

– Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru …

Ion şi Maria – proaspăt căsătoriţi. Într-o zi, pe când Maria era plecată de-acasă, Ion trebăluia prin ogradă. Apare Vasile şi de departe îi strigă:

– Ioaneeee!… Mai Ioaneee !… Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!….

Când aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca şi pleacă în grabă către tarla. După o vreme, se întoarce cu pălăria pe ceafă, fluierând fericit. Vasile îl întreabă:

– No, care-i treaba?!?…

Ion îi răspunde tacticos:

– Tătu-i bine!…Nu era porumbul meu!!!…

