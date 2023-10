Bancul de weekend | „Mi-aș dori să fim ca înainte”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend, cea mai tare glumă cu care să închei programul de muncă. Vezi ce discuție hilară au doi parteneri, pe Messenger. Râzi cu lacrimi:

Iată gluma:

„-În ultimul timp avem numai probleme, mi-al dori să fim ca înainte.

-Adică? Ca atunci când ne-am cunoscut?

-Nu, mai înainte”

Dacă ți-a plăcut bancul, nu ezita să-l arăți și prietenilor tăi! Fii tu amuzantul grupului!

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Ceartă în cuplu)

Bancuri alese

Uite mai multe glume care să-ți facă ziua mai bună:

Soția îi face bagajele

„O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soţul ei încât i-a făcut bagajele şi i-a zis să plece.

În timp ce se îndrepta spre uşă, ea ţipă:

– Sper să îţi dea Dumnezeu o moarte lungă, lentă şi dureroasă!

El se întoarce şi răspunde:

– Deci… vrei să rămân?”

Comunicarea despărțirii

„Femeia se pregătește să-i spună soțului că vrea să se despartă:

– Vasile, am o veste proastă pentru tine…

– Ce-i, Leano? Eu am una bună…

– Păi, începe cu a ta.

– Am câștigat la loto 1 milion de euro… Spune-o pe-a ta acum.

– Am ars cozonacii”

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții

„În noaptea nunții, Bubulina îi spune noul ei soț, Bulă:

– Bulă, te rog să fii tandru cu mine. Încă sunt fată mare!

– Ha! Ha! Ha! Cum poți să fii fată mare, Bubulino?! Doar ai mai fost măritată de 3 ori!

– Ei bine, primul meu soț era psihiatru. Tot ce își dorea era să vorbească despre orice. Al doilea meu soț era ginecolog. Tot ce își dorea era să se uite la mine.

– Și al treilea?!

– Bulă, al treilea meu soț era colecționar de timbre. Dacă stau bine și mă gândesc… Ohhhh, Doamne, ce dor mi-e de el!!!”

Discuție între 4 prieteni

„Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață unul dintre ei era arătat nedormit, obosit ca vai de el:

-N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

-Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.

A doua zi apare și el tot rupt de somn:

-Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.

Cel care nu dormise cu Vasile zice:

-Hai, mă, că la noapte încerc și eu.

Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:

-Cum ai reușit să dormi?

-Simplu. Aseară, înainte de a ne băga în pat mi-am făcut curaj, l-am luat pe Vasile în brațe, l-am mângâiat pe fund și i-am făcut cu ochiul.

De frică n-a închis un ochi toată noaptea. Și acum e treaz în fotoliu”

(NU RATA: BANC | „Cipri, pot să dorm la tine o perioadă?”)