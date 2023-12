Bancul de weekend | „Să vi la mine să tăem porcu”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. De data aceasta am pregătit o discuție haioasă între un bărbat și o femeie. Gluma savuroasă a stârnit hohote de râs.

-Frumoas-o nu vrei să vi să tai porcu cu mine?

-Ce să fac?

-Să vi la mine să tăem porcu și dacă ne potrivim la caracter facem și dragostea.

-Ce facem?

-Mâncăm un șoric bem o țuică ne iubim ca la Dubai și pleci și tu acasă cu o farfurie de jumeri.

Citește și alte bancuri amuzante

Adam și Eva

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.

Englezul:

– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!

Românul:

– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.

Problemă intimă a unei femei

Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea să-l schimbați.

– Dar abia ce vi l-am pus săptămâna trecută!

– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.

– Este din de aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă.

– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

”Iubitule, descrie dragostea pe care mi-o porți”

– Iubitule, descrie dragostea pe care mi-o porți.

– E ca şi cum aş număra stelele.

– Oaauu!… Adică infinită?

– Nu, pierdere de vreme.

Discuție serioasă într-un cuplu

– Să ştii că nu mai înţeleg! Înainte erai fericit dacă reuşeai să mă vezi măcar câteva minute pe zi!

Soţul:

– Şi acum la fel…