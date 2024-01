Bancul de weekend | „Te iubesc platonic”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Discuția dintre doi iubiți te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor la râs și voie bună!

-Raza mea de soare am și eu o întrebare: Ne-am întâlnit de 25 de ori și tot de atâtea ori m-ai respins, tu mă iubești? Dar te rog să îmi răspunzi scurt fără prea multe cuvinte.

-Te iubesc platonic.

-Cum adică platonic?

-Mi-ai spus să îți răspund în puține cuvinte iar dacă îți spuneam că ”îmi placi dar nu m-aș culca cu tine nici dacă ai fi ultimul bărbat de pe pământ” erau multe cuvinte.

Alte bancuri amuzante

Un cioban mergea cu trenul și împărțea compartimentul cu un individ.

La un moment dat, trenul trece pe lângă o turmă de oi.

– 67 de mioare, zice ciobanul.

Colegul, uimit, nu spune nimic.

Trece trenul pe lângă o altă turmă, ciobanul zice:

– 40 de oi, e o turmă mică.

Curios, tipul îl întreabă:

– Bade, dar cum știi exact câte oi sunt?

– Simplu, zice ciobanul, număr picioarele, împart la 4 și scad câinii.

Un tip beat iese dintr-un bar

Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie maşinile pe plafon. Un alt şofer îl vede şi întreabă:

– Ce faci omule, ce cauţi?

– Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se!

– Păi… şi de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel?

– Neah! A mea are girofar…

Bulă, de ce nu scrii?

-Bulă, de ce nu scrii?

-Eu nu are creion, doamna.

-Nu e corect să spui ”eu nu are creion”. Fii atent! Se pronunță astfel: ”Eu nu am creion, tu nu ai creion, el nu are creion, noi nu avem creioane.

-Dar cine a furat toate creioanele?

Cel mai bun soț este cel care…

Cel mai bun soț e cel care, ajuns acasă seara, își găsește nevasta în pat cu amantul, se bagă și el în pat și zice:

– Continuați! Cel mai bun amant e cel care poate să continue!