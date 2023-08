Bancul dimineții | Bulă a pierdut toți banii la păcănele

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul dimineții, cea mai bună glumă de la cafea! Vezi în ce situație hilară ajunge Bulă, după ce pierde banii la păcănele și îi scrie tatălui său. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Student în București, Bulă îi trimite un SMS tatălui său:

– Tată, am pierdut toți banii la păcănele. Nu mai am niciun ban, nici măcar de chirie. Am rămas în stradă, ce să fac?

După câteva zeci de secunde, vine răspunsul tatălui:

– Bulă, fiule, ferește-te de mașini!”

Bancuri cu Bulă

Bulă și bunicul

„Bulă:

– Bunicule, ce sunt alea?

Bunicul lui Bulă:

– Cireşe negre.

Bulă:

– Şi de ce sunt roşii?

Bunicul lui Bulă:

– Pentru că sunt încă verzi!”

Bulă primește un bilet de la profesoară

„După terminarea orelor, profesoara îl oprește pe Bulă:

– Bulă, îți dau un bilet să îl duci lu’ taică-tu. Dar să nu îl citești.

Profesoara, ca să se asigure că Bulă nu citește biletul, îi dă cinci lei și un pachet de biscuiți. Bulă, bucuros, acceptă oferta profesoarei și pleacă.

Pe drum, foarte curios, nu s-a putut abține și citește biletul: „Ne vedem la ora trei sub pomul nostru”.

Bulă se duce înainte cu 5 minute și urcă în pom.

După ce profa și tatăl ajung și ei se apucă să facă dragoste. În timp ce făceau amor, tatăl lui Bulă o întreabă pe profă:

– Dacă te las gravidă, copilul cine îl va crește?

– Cel De Sus! Răspunde femeia.

Bulă de sus, nervos, țipă…

– Cu ce naiba să-l cresc? Cu cinci lei și-un pachet de biscuiți?”.

Bulă în armată

„Cum se vedea pe fața lui că-i idiot, colonelul se hotăraște să nu-i dea pe mână o pușcă adevărată, de frică să nu facă tâmpenii…

Ca să nu se simtă discriminat, îi dă un băț lung și-i zice:

– Bulă, de azi asta e pușca ta. Vezi că e o pușcă specială. Când vrei să tragi, o îndrepți spre inamic și strigi tare „puschi puschiii”.

Adună colonelul ceilalți soldați și le spune:

– Bă, vedeți că i-am dat idiotului de Bulă un băț în loc de pușcă. Dacă îl vedeți că îndreaptă bățul spre voi și strigă „puschi puschiii” să cădeți de parcă v-ar fi împușcat.

Câteva zile Bulă, mândru, îi împușcă pe toți.

Vine războiul. Bulă în prima linie.

La un moment dat, rămâne singur când, deodată, apare un tanc.

Bulă ridică bățul: „puschi puschiii”.

