Bancul dimineții | „Bulă, ce ați învățat azi la școală?”

Protagonistul de astăzi este chiar Bulă și, chiar dacă este vacanță, poanta este despre școală.

„Iată gluma:

-Bulă, ce ați învățat azi la școală?

-Să scriem.

-Și ce ai scris?

-Nu știu că nu am învățat să citim!”

Bancuri cu Bulă elev

Bulă vine cu lucrarea acasă

„Bulă ajunge acasă de la școală și îi zice tatălui:

– Tati, poți să îți scrii numele foarte repede?

– Da, sigur!

– Dar cu ochii închiși și deodată și foarte repede?

– Da, normal, Bulă!

– Atunci, tată, ia te rog hârtia asta și semnează!”

Bulă vine de la școală

„-Tată am luat un 4 la matematică!

Pleosc, trosc. Tata îl bate măr.

A doua zi iar:

-Tată am luat un 4 la fizică!

Jap, pleosc, trosc. Tata iar îl bate măr.

A treia zi:

-Tată am luat un 10 la muzică!

Jap, pleosc, trosc. Tata îl bate măr.

-Bine tată, dar am luat un 10.

-După ce că nu înveți, îți mai arde și de cântat”

Bulă la ora de engleză

„La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace”?

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here”!”

Bulă se întoarce târziu de la școală

„Bulă se întoarce seara târziu de la școală. Taică-su îl vede și începe să-l certe:

– Unde ai fost, mă copilule, până la ora asta?!

– M-a oprit doamna dirigintă. M-a pedepsit.

– De ce?

– Pentru că nu am vrut să torn pe cineva.

– Bravo, Bulă! Așa te-am învățat. Onoarea trebuie să fie înainte de toate. Dar despre cine era vorba, pe cine voia să torni?

– Doamna profesoară voia să îi zic cine l-a omorât pe Mihai Viteazul. Dar stai calm, o vorbă n-a scos de la mine, tată!”

Bulă, la ora de desen

„Bulă, la ora de desen. Fiecare desena ce voia. Primul elev:

– Doamna învățătoare, eu am desenat o casă.

– Bravo! Frumoasă casa.

Alt elev:

– Doamna învățătoare, eu am desenat un buchet de flori.

– Bravo, foarte frumos!

Bulă:

– Doamna învățătoare, eu am desenat un câmp cu iarbă și o vacă.

– Bine măi, Bulă, dar eu văd că ai foaia albă.

– Da, dar să vedeți, am foaia albă pentru că vaca a mâncat iarba și a plecat în treaba ei”