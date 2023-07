Bancul dimineții | Bulă vrea să-și cumpere covor

Bancul dimineții. Astăzi, vă prezentăm câteva bancuri care să vă pună zâmbetul pe buze. Primul îl are în prim plan pe celebrul Bulă care dorește să achiziționeze un covor, dintr-un magazin. Acesta intră în discuție cu o vânzătoare și îi mărturisește că vrea un covor rezistent în fața murdăriei. Reacția vânzătoarei, însă, nu a întârziat să apară. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs, dragi cititori!

Bulă vrea să-și cumpere covor. Intră în magazin și întreabă vânzătoarea:

– Dragă domnișoară, aș vrea un covor.

– De care, domnule Bulă?

– Unul rezistent, care să se murdărească mai greu.

– Am înțeles. Câți copii aveți, domnule Bulă?

– Am 7 copii.

– În acest caz, vă recomand să asfaltați.

Bancul dimineții. Bulă, elev în clasa întâi, aduce hamsii la școală

Bulă era elev în clasa întâi. În fiecare zi venea cu hamsii de mirosea școala ca o pescărie. La un moment dat, învățătoarea îi anunță că a doua zi vor avea inspecție și îi atrage atenția lui Bulă să lase hamsiile acasă, măcar în ziua respectivă și să își ia altceva de mâncare la el.

A doua zi, inspecție! Ora decurge bine, vine pauza. Inspectorul rămâne și în pauză să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos și igienic. Fiecare își pune șervețelul pe masă și scoate unul un sandwich, altul biscuiți, etc.

Bulă întinde un prosop pe masă și scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre. Învățătoarea înlemnește, inspectorul salivează. După ce trece inspecția, învățătoarea îl ceartă pe Bulă:

– Bine, măi, obraznicule, până acum veneai cu hamsii și acum vii cu icre negre? De unde le ai?

– Nu, doamna învățătoare! Toată noaptea am stat și am scos ochii la hamsii.

Interviu la angajare. Bulă se prezintă foarte interesat:

– Caut de lucru!

– Aveți experiență?

– Da! Am trei ani și ceva de când tot caut!