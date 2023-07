Bancul începutului de săptămână | Când e femeia cu adevărat nervoasă

Bancul începutului de săptămână. Este luni, prima zi a săptămânii pe care trebuie să o începeți și să o continuați cu zâmbetul pe buze. De data aceasta, vă arătăm câteva bancuri savuroase cu și despre femei și bărbați. Primul banc are în prim-plan femeia nervoasă. Spor la râs, dragi cititori!

Băieți, țineți minte! Femeia este seminervoasă când are o mână în șold, nervoasă când are amândouă mâinile în șold și nervoasă total când are mâinile în gâtul tău!

Bancul începutului de săptămână. Tipul și îngerul păzitor

Un tip dă să traverseze strada. O voce, în spatele lui:

– Nu traversa!

Omul nu traversează și are loc un accident groaznic, trece un autobuz pe roșu, pietonii mor toți!

Ajunge omul la gară, dă să cumpere un bilet la tren, aceeași voce:

– Nu cumpăra bilet la trenul ăsta!

Omul nu cumpără. A doua zi află că trenul a deraiat și au murit toți călătorii.

– Doamne, îți mulțumesc că ai grijă de mine, spune omul cu voce tare.

– Nu este Domnul, sunt eu, îngerul tău păzitor!

– Îngerul meu păzitor! Știi, tare mult mi-am dorit să te văd, nu ai putea să te transformi într-o gâză?

Un fluture vine și se așează în palma omului. Omul strivește în pumn fluturașul, mormăind printre dinți:

– Unde erai, mă, când m-am însurat!?

Bancul începutului de săptămână, cu siguranță, v-a adus zâmbetul pe buze. Acum, vă prezentăm încă un banc savuros care să vă binedispună.

Femeia care și-a bătut soțul

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta…

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi, aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, noi n-am mai făcut dragoste de 3 luni”.

La care eu i-am răspuns: ”Poate tu …”