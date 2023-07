Bancul începutului de săptămână | Cea mai tare glumă cu ardeleni

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână, gluma cu care să-ți meargă bine lunea. Gluma cu ardeleni este complet neașteptată, așa că citește continuarea! Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Azi am auzit cea mai tare glumă cu ardeleni:

-De ce ardelenii se mișcă așa încet?

-Așteaptă și restul țării!!!”

(NU RATA: Bancul dimineții | „Bulă, avem un gândac mare în bucătărie, ce să fac?”)

Bancuri cu ardeleni

Un ardelean la cârciumă

„Un ardelean la cârciumă:

– Un litru de pălincă, vă rog!

– Aveți recipient?

– Da’ io ce’s?”

Cu ce a ieșit la plimbare un ardelean

„Se întâlnesc doi ardeleni:

– Salut Ioane. Ce faci?

– No servus Vasile … iaca plimb melcu’.

– Apăi mă Ioane … frumos melc ai.

– Am avut altul mai frumos, dar mi-a scăpat și nu l-am mai putut prinde!”

Discuția între doi ardeleni

„Ion și Gheorghe, doi ardeleni, discutau aprins:

– Mă, am tot auzit la televizor, la radio, am cetit în ziar despre bursă da’ n-am înțeles ce-i aceea. Tu știi?

– Cum să-ți explic, zice Gheorghe, să zicem că îți cumperi ouă, că astea fac pui, puii se fac găini, astea fac multe ouă din care tu scoți mulți pui, care se fac găini și ți-i plină curtea… Și într-o zi vine o apă mare și neagră și ți le ia pe toate. Și atunci tu șezi și cugeți și-ți spui: „rațe, nu găini trebuia să-mi cumpăr”. No, așe-i bursa!”

Ce își dorește un ardelean să vadă Dumnezeu

„Doi ardeleni se întâlnesc după ce unuia dintre ei îi murise nevasta.

– Ți-a luat-o Dumnezeu pe lelea, bade Grigore!

– Mi-a luat-o. Lasă-l să vadă și el cu cine-am trăit eu!”

Doi ardeleni, în noaptea nunții

„În Ardeal, el si ea în noaptea nunții:

– Draga mea, vrei mai întâi una mică?

– Văleu, ai două?”

Un ardelean merge la doctor

„Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice…

– Domnu’ doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece boală din acelea ruşinoase!

– Pesemne ca aţi avut contact cu o femeie necunoscută!

– Care necunoscută, domnu’ doctor? Pe aia o cunoaște tăt oraşul…”

Ardeleanul și biciclista

„Doi ardeleni:

Mă, tu știi ce am pățit ieri?

– Ce ai pățit?

– Mergeam prin parc, când văd că se apropie o femeie tânără și

frumoasă pe o bicicletă. Când a ajuns lângă mine, a aruncat bicicleta în tufiș și-a smulge hainele de pe ea și mi-a spus: „Ia-ți ce-ți trebuie”

– Și?! Și ce ai făcut?

– Pai… am luat bicicleta!

– Bine ai făcut, hainele nu s-ar fi potrivit”

(NU RATA: BANCUL ZILEI | „Cine a stricat televizorul?”)