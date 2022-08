Bancul începutului de săptămână | Cele 15 tipuri de orgasm pe care le au româncele

Este luni, iar noi vă aducem zâmbetul pe buze încă de la primele ore ale dimineții. Bancul începutului de săptămână te va face să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp! Tu știi cele 15 tipuri de orgasm pe care le au româncele?

1. Astmatica: Aahh…ahhh…ahhh!

2. Geografica: Aici, aici, aici, aici!

3. Matematiciana: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult!

4. Religioasa: Oh Doamne, oh Doamne!

5. Sinucigașa: Mor, mor!

6. Criminala: Dacă te oprești acum, te omor!

7. Zootehnista: Vino, taurul meu, vino!

8. Profesoara de engleză: Oh, yes! Oh, my God!

9. Manager de proiect: Nu te opri! Continuă, continuă!

10. Negativista: Nuuu, nuuuuuu!

11. Pozitivista: Da…da…da!

12. Profesoara: Da, asa, pe acolo! Foarte bine, corect, nota 10!

13. Dezinformata: Ce e asta? De ce? Ce-mi faci?

14. Analista de sistem: OK. Procesul s-a terminat cu succes.

15. Clarvăzătoarea: Simt că vineeeeee!