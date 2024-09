Bancul începutului de săptămână | Clientul și comanda la restaurant

Chiar dacă weekendul nu este atât de aproape, suntem pregătiți să înceapă distracția încă de luni. Pentru astăzi, avem o glumă simpatică, menită să aducă zâmbete încă de la primele ore. Voia bună și râsetele sunt asigurate!

Iată gluma pe care v-am pregătit-o astăzi!

Un tip la restaurant:

– Chelner!

– Da, va rog!

– Mai prăjeşte-mi puțin, te rog, puiul asta, ca mi-a mâncat toată salata.

Însă surprizele nu se opresc aici! O zi fără un zâmbet este o zi pierdută. Mai jos veți găsi o serie de glume care vă vor aduce un plus de voie bună.

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

O femeie vine acasă şi-i spune soţului:

– Îți aminteşti de toate durerile de cap pe care le-am avut în toţi aceşti ani? Ei bine, nu le mai am.

– Nu mai ai dureri de cap? Ce s-a întâmplat?

Soţia îi răspunde:

– Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a recomandat să stau în faţa unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi şi să-mi repet ’Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap’. A mers! Durerile de cap au dispărut.

Soţul a replicat:

– Ei bine, este extraordinar.

Atunci soţia îi spune:

– Ştii, tu nu ai fost un „macho” în pat în ultimii ani. De ce nu te duci şi tu la acest hipnotizator şi vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?

Soţul a fost de acord să încerce. După consultaţie, soţul vine acasă, îşi rupe hainele, îşi ridică în braţe soţia şi o duce în dormitor. O pune pe pat şi-i spune:

– Nu mişca, mă întorc imediat. Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute şi sare în pat şi face dragoste pasional cu soţia sa aşa cum nu o mai făcuse niciodată.

Nevastă-sa spune:

– A fost minunat!

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Se întoarce în dormitor şi runda a doua a fost mai bună decât prima oară. Soţia lui rămâne ameţită şi extaziată.

Bărbatul îi spune din nou:

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Şi se întoarce iar în baie. De data acesta, soţia îl urmeză în linişte şi acolo, în baie, îl vede stând în faţa oglinzii şi repetând:

– Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea…!