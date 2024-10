Bancul începutului de săptămână | La muzeu

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi se află în vizită la muzeu, iar deznodământul este hilar.

La muzeu:

– Domnișoară, n-aveți voi să vă așezați pe scaunul asta, e al lui Ludovic al XIV-lea!

– E, și? Când o veni, mă ridic!

(CITEȘTE ȘI: BANC | BĂTRÂNUL, VRĂJITORUL ȘI BLESTEMUL VECHI DE 40 DE ANI)

Învățătoarea, Bulă și păduchii

Bulă, la școală, se scarpină în cap. Învățătoarea îl întreabă:

– Bulă, ai păduchi? De ce te scarpini în cap?

– Da, doamna învățătoare, am avut unul, dar a murit!

– Și atunci de ce te scarpini în cap?

– Păi au venit neamurile la înmormântare…

Alte bancuri amuzante

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă.

Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…

Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

(VEZI ȘI: BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | „SUNT FIERBINTE, CE DORIȚI?”)