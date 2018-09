Nicolae Ceaușescu avea și o latură umană, spun cei care l-au cunoscut personal. Mitică Dragomir, spre exemplu, își amintește că fostul dictator avea inclusiv un banc preferat la care râdea în hohote.

„Am luat si masa cu Ceausescu. M-a pus sa-i spun un banc. Tremurau toti, le era frica. Toti imi faceau semne sa tac, dar la tupeul meu am spus„, a povestit Dragomir pentru Gazeta Sporturilor.

Iată bancul:

„Pe o nava s-au intalnit Kennedy, Hrusciov si Ceausescu. Si, mancand ei, au zis ‘Sa vedem care-i cea mai curajoasa natie din lume!’ Keneddy i-a spus ‘John, arunca-te in ocean, ia cutitasul meu si sa-mi scoti un rechin pe punte!’. John s-a aruncat in ocean, pac, pac, pac, scoate doi rechini pe punte, iese fara o mana. Hrusciov spune ‘Aliosa, ia arunca-te tu in ocean, ia lama asta si sa-mi scoti trei rechini!’ Poc, poc, poc, scoate trei rechini pe punte, iese fara doua picioare si fara o mana. Toata lumea ‘O, ce curaj, ce curaj!’. Vine Ceausescu dupa ce mai trage o tuica. ‘Bai Mitica, ia arunca-te in ocean, ia lingura asta, vezi daca scoti vreun pestisor sa nu ne facem de ras cu americanii si rusii!’ La care ala zice ‘Intra, ba, dumneata!, nu vezi ca-i apa rece?!. Toata asistenta ‘O, ce curaj, ce curaj!’„.

Reacţia a fost surprinzătoare:

„Râdeau de se tăvăleau pe jos. Toată lumea zicea că-ți face, că-ți drege. Tot ce-au vânat mi-au dat mie. Mi-au umplut portbagajul cu prepelițe„, a mai spus Dragomir.