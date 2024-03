Bancul sfârșitului de săptămână | Badea Gheo și biletul de tren

Dragi cititori, continuați-vă ziua într-o notă pozitivă. CANCAN.ro a pregătit pentru voi un banc copios, menit să vă facă să râdeți cu lacrimi. Spor la distracție și la voie bună! Astăzi, protagonistul bancului este badea Gheo care își cumpără un bilet de tren.

Badea Gheo îi cere casieriței din gară un bilet de la Cluj la București „da să fie musai la geam”. Îi dă casierița biletul, dar când se întoarce badea de la București se duce la fătucă și o apostrofează:

– Fata tatii, ți-am cerut bilet la geam, dar el fo la ușă!

– Păi de ce n-ați schimbat locul cu cineva?

– L-aș fi schimbat, da n-am avut cu cine, că am fo singur în compartiment!

Pe vremea colectivizării vine inginerul agronom la badea Gheorghe și-l întreabă:

– Bade cât cosești pe zi?

– Apăi cam un hectar daca nu stau deloc.

– Ia arata-mi și mie bade cum cosești.

Începe badea Gheorghe să-i arate cum cosește.

– Bade Gherghe uite ce m-am gândit… Daca punem încă o coasa orientata invers se dublează productivitatea.

I-au montat omului încă o coasa invers, nu mai avea timpi morți, s-a dublat productivitatea. Vine din nou inginerul agronom:

– Bade Gheorghe, ne-am gândit să-ți punem în spate, agățată de curea o grebla ca să strângi și fanul din urma ta.

Zis și făcut, eficienta a crescut cu încă 30%.

Vine din nou specialistul la badea Gheorghe când cosea pe camp. Când îl vede badea Gheorghe o ia la fuga. Inginerul îl ajunge din urma cu IMS-ul.

– Bade unde fugi așa, că am venit să-ți dau Ordinul Muncii clasa întâi.

– Of, m-am linstit. Am crezut că veniți să-mi legați un felinar de cap să pot cosi și noaptea…

