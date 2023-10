Bancul sfârșitului de săptămână | Cel mai „fidel” soț din România

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Dacă ai nevoie de o doză de râs și astăzi, iată că noi îți prezentăm o glumă amuzantă. Ce a descoperit o femeie după ce s-a uitat în telefonul soțului ei? Nu i-a venit să creadă!

Iată gluma:

„Eu n-am văzut așa soț fidel ca al meu. N-are niciun nume de femeie în telefon. Până când și pe mă-sa o cheamă Vasile”.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „IOANE, VASILE FACE DRAGOSTE CU NEVASTĂ-TA PE TARLAUA TA”

CITEȘTE ȘI: BANC | MAMA ÎL GĂSEȘTE PE BULĂ PLÂNGÂND

Alte glume amuzante

Pentru ca ziua să-ți meargă bine, noi îți punem la dispoziție și alte bancuri. CANCAN.RO îți aduce doza zilnică de zâmbete și voie bună, cu multe bancuri. Știm că Bulă se numără printre personajele voastre preferate, așa că noi îți prezentăm câteva episoade din viața lui. Vei râde cu lacrimi!

„La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent!

În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!”.

„Bulă la Poiana Brașov:

– Cât costă o cameră?

– 250 EUR, cu vedere spre munte!

– Vă dau 100 și promit că nu mă uit pe fereastră!”.

„Bulă vine acasă de la ultima zi de școală și taică-su îl întreabă:

– Bulă, ce mai e nou pe la școală?

– Mai nimic! Tocmai ce mi-au prelungit contractul pentru clasa a șaptea!”.

„Bulă, care tocmai ieșea din restaurantul „Ca la mama acasă”, este prins din urmă de un ospătar furios!

Chelnerul:

– Pleci fără să plătești, ai? Ai băut, ai mâncat până n-ai mai putut, nu e normal să plătești?!

Bulă:

– Poate asta e valabil la maică-ta acasă, dar eu „la mama acasă” nu dau nici un ban când mănânc și beau”.