Bancul sfârșitului de săptămână | „Iubire, să-ți schimbi poza de la profilul de pe WhatsApp”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână, cea mai tare glumă din weekend. Vezi ce conversație hilară au iubitul și iubita pe WhatsApp. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„-Neaţa iubire, să-ți schimbi poza de la profilul de pe WhatsApp că ți-am salvat numărul în telefon și nu vreau să am probleme cu soțul meu +++.

-Neaţa dragostea mea frumoasă, ce poză vrei să pun ?

-Pune şi tu o poză cu o femeie urâtă că dacă pui o poză cu o femeie frumoasă iar îşi bagă nasu șoțul meu.

-Unde dracu găsesc poze cu femei urâte?

-Pune o poză cu nevastă-ta”.

Bancuri cu și despre înșelat

O femeie de afaceri pleacă în Franța

„O femeie de afaceri trebuie să plece două săptămâni în Franța, într-o călătorie.

Soțul ei o conduce la aeroport și după ce o însoțește până la terminal, o sărută, o îmbrățișează și îi spune:

– Drum bun, draga mea. Ai grijă de tine.

– Mulțumesc. Ce vrei să îți aduc din Franța?

– O gagică franțuzoaică, răspunde soțul zâmbind.

Femeia nu spune nimic, trece prin terminal și dispare în mulțimea de oameni.

După două săptămâni, la întoarcere, soțul o așteaptă la aeroport.

– Bine ai revenit! Cum a fost călătoria?

– A fost foarte frumos în Franța.

– Dar cadoul mi l-ai adus? întreabă pe un ton de glumă.

– Sigur că da. Răspunde femeia cu un mare zâmbet pe față.

– Și unde este?

– Aici cu mine, acum trebuie să așteptăm nouă luni ca să vedem dacă este fată”.

Scuza femeii care înșală

„O femeie este prinsă de bărbatul ei în timp ce îl înșela cu un vecin.

Foarte revoltată, femeia strigă la soț:

– Este doar vina ta că am ajuns în situația asta!

– Eu, ce vină am eu? Muncesc de dimineață până seara și încerc să îți fac toate poftele, și tu…

– Dacă munceai mai mult nu mai eram săraci și nu se ajungea aici!

Bărbatul contrariat:

– Ce legătură are sărăcia cu înșelatul?

– Vai dragule, când a venit omul la noi în casă și am văzut că nu am cu ce să îl servesc a trebuit să fac ceva!”.

Nevasta vine acasă cu șampanie

„Nevasta vine acasă și vede masa aranjată cu flori și șampanie pentru două persoane.

– Ce surpriză ! zice ea.

– Chiar că e surpriză; eu am crezut că te întorci luni”.

