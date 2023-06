BANCUL ZILEI | Adevăr sau provocare

CANCAN.RO vă prezintă un banc amuzant. Dialogul de mai jos stârnește hohote de râs. Iată ce înseamnă să participi la o petrecere, atunci când nu ești invitat.

„-Nu te duce niciodată la o petrecere neinvitat.

-De ce?

-Am fost ieri la ziua unui coleg, ne-am jucat adevăr și provocare și m-au provocat să plec acasă.”

Alte bancuri amuzante

Bubulina are programare la ginecolog

„Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să îi atingă gentil brațul. Soția se întoarce către el și îi spune:

– Îmi pare rău, Bulă. Am programare mâine la ginecolog și vreau să rămân proaspătă.

Refuzat, Bulă se întoarce și încearcă să adoarmă. După câteva minute, se întoarce din nou și începe iar să bată ușor umărul soției. De data asta, îi șoptește la ureche:

– Auzi, Bubulino, dar ai cumva programare și la stomatolog?”

Bubulina se întoarce din Vama Veche

„Bubulina a fost în Vama Veche cu grupul ei de prietene. La întoarcere, Bulă o ia la întrebări:

– Ei, și cum a fost în Vamă, Bubulino?

– Cum să fie, frumos. Acolo, femeile or împletesc, ori fac amor ca nebunele.

– Și tu ce ai făcut?!

– Îți jur că am căutat andrele în toată stațiunea, dar nu am găsit”