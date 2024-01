BANCUL ZILEI | Adevăratul motiv al despărțirii

Pentru o porție de râs copioasă, noi îți prezentăm un banc amuzant care să te facă să râzi în hohote. Un cuplu se desparte dintr-un motiv incredibil. Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

„De ce te-ai despărțit de ea?

Avea pe unul în contacte, Sergiu Mecanicul.

Și care era problema?

I-a scris într-un mesaj că abia așteaptă să-i facă revizia…

Nimic deosebit. E mecanic.

Ea nu are mașină, frate…

Aaa…”

Alte bancuri amuzante

Mai jos vă prezentăm câteva discuții hilare dintre cupluri. Ești pregătit/ă să râzi în hohote?

„Cipri, pot să dorm o perioadă la tine?

Ce ai pățit?

M-a prins nevastă-mea că mă uitam la o revistă cu niște femei goale.

Păi și pentru atâta lucru?

Da, bă, nu e sănătoasă la cap. Mi-a aruncat revista și m-a dat și pe mine și pe femeile alea afară din casă”.

-Eu și soțul meu dormim în camere diferite…

-Păi, și cum faceți cu obligațiile conjugale?

-Simplu, atunci când are el chef, fluieră și se rezolvă.

-Și atunci când ai tu chef?

-Îl întreb: ,,Ioane, ai fluierat?”

Doi tineri se duc în parc. Se așează în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Ce frumos cântă greierii!

El nervos:

– Nu sunt greieri, sunt fermoare!

Un tip bine întâlnește o tipă bună și vrea s-o ia de nevastă pe loc, orbit de frumusețea ei.

– Dar nu știm nimic unul despre celălalt, spune ea.

– Dar nu-i nimic, aflăm pe parcurs, ne descoperim încetul cu încetul, o liniștește el.

Așa că ea a acceptat, s-au căsătorit și au plecat în luna de miere la mare.

Într-o dimineață, pe când erau la plajă pe marginea piscinei, el se ridică de pe șezlong, se cațără la trambulina de 10 metri și execută o săritură șurub cu 2 întoarceri la 90 de grade și o rotație completă, apoi o intrare perfectă în apă la aterizare. După încă vreo câteva demonstrații, se întoarce înapoi pe șezlong ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

– Ai fost incredibil, iubitule!, îl întâmpină ea, încă surprinsă de reprezentație.

– Am fost campion olimpic la sărituri. Vezi, ți-am spus că ne vom cunoaște, încetul cu încetul.

Ea se ridică de pe șezlong, intră în piscină și începe să înoate. După 50 de lungimi de bazin, fără pauză, se întoarce înapoi pe șezlong, nearătând nici cel mai mic semn de oboseală.

– Ooo, incredibil, te pomenești că si tu ai fost campioană la vreo probă de rezistență la înot?

– Nu, spune ea, am fost prostituată la Brăila, dar lucram pe ambele maluri ale Dunării…