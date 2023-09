BANCUL ZILEI | „Alinuța, unde-i fratele tău?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Dialogul hilar dintre Alinuța și mama ei te va face să râzi cu lacrimi!

„Alinuța, unde-i fratele tău?

Matematic e în camera lui.

Cum matematic?

E cu două necunoscute”.

Alte bancuri amuzante

Pentru mai multă voie bună, noi îți prezentăm și alte glume amuzante.

Bulă, la ora de psihiatrie

„La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:

Profesorul formează un număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– Aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.

Mai sună o dată, la același număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– V-am spus că aici nu există niciun Radu.

Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.

Mai sună încă o dată.

– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!

Aceasta a fost ultima stare, de furie.

Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:

– Sunt Radu, m-a căutat cineva?”.

Bula și Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”.