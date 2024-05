BANCUL ZILEI | „Alo, iubi, ce faci?”

Dragi cititori, CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc savuros pentru a vă începe continua ziua cu zâmbetul pe buze. Este esențial să vă distrați în fiecare zi, deoarece o zi fără râs este o zi pierdută. Vă garantăm că veți râde cu lacrimi citind această glumă!





– Alo, iubi, ce faci?

– Am mâncat și stau nițel întins pe trotuar.

– Dar ce ai mâncat?

– Bătaie.

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

Morris ii spune fiului sau:

-Vreau sa te casatoresti cu o fata pe care o aleg eu.

Fiul raspunde:

– Imi pare rau, dar imi voi alege singur mireasa.

– Bine, cum vrei, dar ma gandisem la fiica lui Bill Gates.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.

Morris se duce apoi la Bill Gates si-i spune:

– Am gasit un sot pentru fiica ta.

Bill Gates:

– Fiica mea este prea tanara pentru a se casatori.

– Pacat. Tanarul este vicepresedinte la Banca Mondiala.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.

In final, Morris se duce la presedintele Bancii Mondiale si-i spune:

– Cunosc un tanar pe care-l recomand ca vicepresedinte al bancii.

Presedintele:

– Dar sunt deja mai multi vicepresedinti decat este necesar.

– Da, dar acest tanar este ginerele lui Bill Gates.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.

