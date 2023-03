BANCUL ZILEI | „Am cerut-o de nevastă, dar m-a pălmuit”

Bancul zilei. Un tânăr își face curaj și o cere pe iubita lui în căsătorie. Însă, se întoarce acasă, abătut, iar tatăl lui l-a întrebat ce s-a întâmplat. Dialogul stârnește amuzament! Spor la râs!

Un tânăr se întoarce acasă foarte trist, după ce plecase să ceară mâna prietenei sale. Văzându-l așa, tatăl său îl întreabă:

– Ce s-a întâmplat? Te-a refuzat?

– Da… Mi-a tras și o palmă!

– Cum așa?! Nu i-ai spus cum te-am învățat eu? – „Draga mea, timpul se oprește în loc pentru mine când privesc în ochii tăi!”

– Vai! Asta era! Am greșit formula… I-am spus: „Ai o față de mi se oprește ceasul!”

Bulă se duce la femei și o lasă pe soție, singură, acasă

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!