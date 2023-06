BANCUL ZILEI | „Aseară am ieșit în club și am întâlnit un tip super-frumos”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc tare amuzant. Dacă vreți să râdeți cu gura până la urechi, atunci trebuie să vedeți o conversație tare haioasă. Spor la râs și voie bună!

-Adio, aseară am ieșit cu fetele și după câteva pahare am plecat în club și am întâlnit un tip super frumos, șarmant și iubitor, m-a îmbrățișat ore în șir, după care am ajuns la mine acasă și am făcut dragoste până dimineața, acum a plecat, dar a zis că revine imediat. Te-am uitat, fraiere.

-Nebuno, aseară m-ai sunat să vin după tine, am venit, te-am scos afară și te-am ținut de cap o oră ca să vomiți, te-am dus la tine acasă și ți-am pus comprese cu apă rece pe față toată noaptea, acum am plecat să caut zeamă de varză. Îți aduc și o bere?

