Bancul zilei | Au venit rezultatele la examen, vii să vedem ce am făcut?

Pentru astăzi v-am pregătit un super banc pentru a vă destinde și pentru a vă face să râdeți în hohote! Dintotdeauna, printre cele mai amuzante bancuri s-au numărat cele cu examene și profesori, așa că pentru azi l-am ales pe cel mai haios dintre ele.

Școala poate fi, în unele cazuri, extrem de grea pentru unii elevi, mai ales atunci când examenele îți dau bătăi de cap. Așadar, rezultatele examenelor sunt, uneori, surprinzătoare pentru cei care sunt încrezători și care consideră că nu au ce să greșească în răspunsuri. Iată bancul zilei:

„Fra, au venit rezultatele de la examen, vii să vedem ce am făcut?

Eu îs cu tata prin oraș, du-te vezi ce am făcut…

Bine, fra

Auzi, dacă am picat la subiectul 1, scrie așa, bună ziua….dacă am picat la subiectul 2, scrie bună ziua și tatălui tău…

Bună ziua ție, tatălui tău, mamei tale, surorii tale și tuturor neamurilor tale…”

Alte bancuri amuzante despre școală și profesori

1. Profesorul întreabă clasa: – Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi? Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice: – Un dolar. – Nu ştii matematică, zice profesorul dezamăgit. – Nici dv. nu îl ştiţi pe tata.

2. Manuale şcolare – Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală, au fost scumpe, aşa că… ai grijă de ele! – Bine mamă, nici nu mă ating de ele!

3. Veşti bune pentru viitorii studenţi Veste excelentă pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei universităţi! Facultăţile private nu mai cer diplomă de bacalaureat pentru admitere, este suficientă prezentarea unei adeverinţe de la grƒădiniţă sau chiar creşă!

4. Cauză şi efect – Cine credeţi că este principalul vinovat pentru faptul că nu aţi putut trece examenul de bacalaureat? întrebă reporterul pe una dintre proaspetele eşuate de anul acesta. – A profilor, normal! răspunde aceasta cu nonşalanţă. N-au fost în stare sa explice bine la ore, aşa, ca să înţeleagă toţi proştii…