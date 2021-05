Bancul zilei| Aventură amoroasă pe o insulă pustie

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne acolo 10 ani. Într-o zi o fata frumoasa înoată până la insula într-un costum de scafandru…

Bărbatul: Buna! Sunt foarte bucuros să te văd!

Fata: Buna! Se vede că ești aici de mult timp. De cât timp n-ai mai fumat o țigară?

Bărbatul: De zece ani!

Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului și scoate o țigară pe care i-o da bărbatului.

Bărbatul: Oh mulțumesc din suflet!

Fata: Și de când n-ai mai băut ceva?

Bărbatul: De zece ani!

Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare și scoate o sticla de whisky pe care i-o da bărbatului.

Bărbatul: Oh, mulțumesc mult. Ești că o zâna buna!

Fata (coborând fermoarul costumului): Și ia spune-mi, de când n-ai mai avut o partida?

Bărbatul: Oh, Doamne, să nu-mi spui că ai și crose de golf acolo?!

