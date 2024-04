BANCUL ZILEI | Bătrâna curioasă și tânăra tatuată

Bancul zilei! În această dimineață, vă mai încântăm cu un banc savuros. Pentru o zi plină de voie bună, trebuie să citiți cum decurge o conversație între o bunicuță și o domnișoară tatuată. Ești gata de distracție?

Fază tare în autobuz:

O bunicuță privește cu mirare o domniță care are un tatuaj cu hieroglife pe gât.

– Mamaie, la ce te holbezi?

– Mă uit la ce scrie pe tatuajul ăla al tău, mamaie.

– Și ce? Pe vremea ta nu existau tatuaje?

– Cuconiță, și pe vremea mea existau de toate, dar, predau limba chineză și încerc să înțeleg, de ce pe gâtul tău scrie „a nu se recongela după decongelare”.

Alte bancuri savuroase

Cum se menține dragostea în relație

De când ne-am cunoscut, prietena mea şi-a schimbat stilul de a face dragoste.

– Palpitant…şi ce stil preferă acum?

– Stilul „fluture”.

– Cum aşa?!

– Păi, nu mai vrea să facem dragoste decât dupa ce-i flutur banii pe la nas…

Bulă a rămas corigent la istorie

Tati, mi-ai spus odată că ai rămas corigent la istorie în clasa a VII-a

-Mda, Bulă, … dar de ce-mi amintești acum?

– Vroiam să-ți spun că …. istoria se repetă…

Bulă pierde toți banii la păcănele

– Bulă, am nevoie de ajutorul tău. Dar te rog să nu spui nimănui.

– Ce s-a întâmplat, Ștrulă, cu ce pot să te ajut?!

– Sunt în belea, frate. Am pierdut tot salariul la păcănele. Poți să mă ajuți cu 3.000 de lei? Ți-i dau luna viitoare, la salariu? Dar să nu spui la nimeni, că nu vreau să mă fac de râs.

– Stai liniștit, Ștrulă. Bani nu am să-ți dau, dar îți promit că nu o să spui nimănui.

„Am văzut că te dădeai la Georgiana”

-Ai șters postarea sau m-ai blocat că nu o mai găsesc?

-Păi am văzut că a comentat Georgiana și tu i-ai răspuns chiar dacă nu o cunoști, pe urmă iar a scris ea ceva și tu iar ai comentat. Ea e o fată frumoasă și am văzut că te dădeai la ea. Dacă vă placeți și vă căsătoriți? Faceți doi copii, pe urmă vă certați, vă despărțiți și mă blestemați pe mine că la postarea mea v-ați cunoscut.

