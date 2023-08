BANCUL ZILEI | Bulă o întreabă pe Bubulina: „Câți bărbați ai avut până acum?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze de la prima oră a dimineții, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant cu Bulă și Bubulina. Conversația hilară dintre cei doi soți te va face să râzi cu lacrimi!

„Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta:

– Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer.

– Zi, Bulă!

– Câți bărbați ai avut până acum?

– Hmmm. Șase, Bulă!

– Deci eu sunt al șaselea! Înseamnă că ai mai avut doar 5 până la mine. E bine!

– Nu, Bulă! Tu ești primul”.

Alte bancuri cu Bulă

Pentru că Bulă a devenit personajul fictiv, dar favorit al glumelor românești, noi îți prezentăm și alte bancuri amuzante cu el.

„Bulă dă examen la școala de șoferi. Intră în mașină și, după doar o secundă, examinatorul îi spune:

– Bună ziua, ați picat examenul!

– Cum așa, domnule polițist? Nici nu am apucat să pornesc mașina! Cu ce am greșit?!

– Domnule Bulă, ați urcat pe bancheta din spate!”

„Bulă vrea să-și cumpere covor. Intră în magazin și întreabă vânzătoarea:

– Dragă domnișoară, aș vrea un covor.

– De care, domnule Bulă?

– Unul rezistent, care să se murdărească mai greu.

– Am înțeles. Câți copii aveți, domnule Bulă?

– Am 7 copii.

– În acest caz, vă recomand să asfaltați”.

„- Bulă, ce-s cu vânătăile astea pe fața ta? Iar te-ai caftit în cârciumă?!

– De la tuse mi se trage, măi Ștrulă.

– Cum adică de la tuse?!

– Păi, ce să fac, dacă m-a apucat tusea în șifonier?!”

„Bulă și Bubulina au plecat în concediu cu mașina. Brusc, soţia sare alarmată:

– Aoleu! Bulă, întoarce mașina, mergem acasă! Am uitat fierul de călcat în priză. Doamne, sper să nu fi pornit vreun incendiu!

– Bubulino, nu ne întoarcem şi nu va fi nici un incendiu, te asigur.

– Cum poți fi atât de sigur, Bulă?!

– Sunt 100% sigur, pentru că n-am închis robinetul de la chiuvetă”.

„Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!”