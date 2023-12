BANCUL ZILEI | Bulă și pilula de 120 de lei

Dragi cititori, relaxarea continuă și a doua zi de Crăciun. Așadar, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Această glumă îl surprinde pe Bulă, personajul preferat al românilor, în timp ce se duce la doctor. El rămâne surprins atunci când medicul îi prescrie „tratamentul”. Spor la citit!

Bulă se duce la doctor:

– Domnule doctor, ajutați-mă! Am probleme cu „jucăria”!

– Se rezolvă! Vă prescriu un tratament foarte bun.

– Și cât costă?

– 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta.

– Domnule doctor, nu înțeleg. Care e diferența?

– Domnule Bulă, e simplu. Este aproape la fel, doar că pilula pentru soție, spre deosebire de cealaltă, vă încețoșează și privirea timp de o oră.

am pregătit și o selecție de bancuri bonus cu Bulă.

Bulă și tehnologia

– Ce ţi-e domne cu tehnologia asta modernă, zise un călător dintr-un compartiment de tren.

Am văzut un documentar italian pe Discovery, unde arăta că la şapte dimineaţa intra cireada de vite pe poarta abatorului şi la şapte seara ieşeau pe poartă containerele cu conserve!

– Ehei, dar în Japonia, la şase dimineaţa intra pe poartă camionul cu nisip, iar, la ora 13, ieşea vagonul cu microprocesoarele pe bază de siliciu, zise alt călător.

– Vai, zice Bulă, uite, în oraşul nostru, cam pe la nouă dimineaţa au început să toarne fundaţia la fabrica de bere şi spirt, iar pe la zece deja toţi erau beţi morţi

Bulă e parașutist

Bulă cade de la etajul 4. Vin vecinii:

– Domnule, aţi păţit ceva?

– Nu.

Se scutură Bulă şi vrea să plece, dar este oprit de vecini:

– Domnule, ce meserie aveţi?

– Sunt paraşutist.

– Şi unde vă este paraşuta?

– E sus în casă, o bate bărbat-su de-o rupe.

Bulă sună la poliţie

– Mi s-a furat maşina. Dimineaţă, când m-am trezit, nu mi-am mai găsit Trabantul, ci numai husa.

La care, poliţiştii:

– Aţi scuturat bine husa?